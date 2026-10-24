Инвестиции в "Зеленый энергетический коридор" оценили в 22 млрд евро

Совокупные инвестиции в проект "Зеленый энергетический коридор" (Caspian-Black Sea-Europe Green Energy Corridor) по поставке возобновляемой энергии из Каспийского региона в Европу оцениваются примерно в 22,1 млрд евро, из которых 14,3 млрд евро потребуется на создание передающей инфраструктуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Green Energy Corridor Power Company (GECO).

Отмечается, что проект, объединяющий Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, переходит к практической реализации после завершения и официального одобрения технико-экономического обоснования (ТЭО).

Согласно утвержденному плану, энергетический коридор будет представлять собой многотерминальную высоковольтную систему передачи электроэнергии постоянным током (HVDC) общей мощностью 3,9 ГВт. Она будет включать три линии мощностью по 1,3 ГВт каждая.

Протяженность подводного кабеля через Черное море для каждой линии составит около 1 124 км, а глубина прокладки достигнет 2 200 метров. Маршрут энергомоста пройдет из Баку через Грузию, с выходами на сушу в районах Анаклии и Поти, а также через Тбилиси и Цхалтубо, далее в Румынию-через Констанцу и Бухарест - и до венгерского узла в Альбертирсе.

Из общей суммы инвестиций около 7,8 млрд евро планируется направить на создание генерирующих мощностей. Прогнозируемая внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 11,7%, а чистая приведенная стоимость (NPV) при социальной ставке дисконтирования 4% оценивается в 26,6 млрд евро (это расчетный экономический эффект проекта с учетом стоимости будущих выгод и затрат).

Реализация проекта будет проходить поэтапно. Запуск первой линии мощностью 1,3 ГВт запланирован на 2032 год. Она позволит экспортировать до 8 ТВт/ч возобновляемой электроэнергии ежегодно. Вторая линия, предусматривающая прием электроэнергии в Бухаресте, должна заработать в 2036 году, третья - с приемом в Констанце - в 2040 году.

К 2040 году ежегодные поставки возобновляемой энергии из Каспийского региона в Европейский союз должны достичь 20 ТВт/ч.

Ресурсную базу проекта составит потенциал офшорной ветроэнергетики Азербайджана в Каспийском море, оцениваемый примерно в 25 ГВт, или около 96 ТВт/ч выработки в год. Дополнительным источником станут порядка 19 ГВт солнечных и наземных ветровых мощностей.

Ожидается, что к 2040 году реализация проекта позволит сократить выбросы углекислого газа на 3,6 млн тонн ежегодно.

Для финансирования передающей инфраструктуры разработана гибридная модель, предусматривающая сочетание государственного и частного капитала. Каждая линия мощностью 1,3 ГВт будет разделена на регулируемый сегмент мощностью 500 МВт и коммерческий сегмент мощностью 800 МВт.

Для регулируемой части предусмотрена доходность на регулируемую базу активов, а реальная средневзвешенная стоимость капитала до налогообложения (WACC) установлена на уровне 8%. Коммерческий сегмент будет работать за счет доходов от управления ограничениями пропускной способности и долгосрочных прав на передачу электроэнергии.

В качестве источников финансирования планируется использовать долгосрочные займы международных финансовых институтов, экспортно-кредитных агентств и коммерческих банков, а также гранты Европейского союза в рамках механизмов Connecting Europe Facility (CEF).

В настоящее время оператор GECO объявил о начале приема заявок на выражение заинтересованности от стратегических партнеров и потенциальных инвесторов.