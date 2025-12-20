İsveç Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə yardımı təqdim edəcək
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 23:49
İsveç 2026-cı ildə Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə dəstəyi verəcəyini elan edib.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bildirib.
"Bu maliyyələşdirmə müharibə zamanı insanların gündəlik ehtiyaclarını, o cümlədən kritik əhəmiyyətli dövlət xidmətlərini, enerji təchizatını, səhiyyəni, məktəbləri, pensiyaları və digər ödənişləri təmin edəcək. Biz İsveçə qətiyyətinə, dəstəyinə və sarsılmaz həmrəyliyinə görə dərindən minnətdarıq", - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, İsveç avqustda Ukraynaya birbaşa büdcə dəstəyi göstərən ilk ölkə olub.
Son xəbərlər
00:17
Şəkidə canavar kəndə hücum edərək sakinlərə xəsarət yetiribHadisə
00:09
Portuqaliya Ukraynanın Enerji Fonduna dəstək üçün 600 min avro ayıracaqDigər ölkələr
23:55
Zelenski ərazilər haqqında: Durduğumuz yerdə dayanırıqDigər ölkələr
23:49
İsveç Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə yardımı təqdim edəcəkDigər ölkələr
23:41
Uitkoff: Qəzzada nizamlanmanın birinci mərhələsində irəliləyiş müşahidə olunurDigər ölkələr
23:33
Foto
Gürcü rejissor Akademik Milli Dram Teatrında "Kral Lir"ə quruluş verəcəkMədəniyyət
23:16
İsrail Ordusu Qəzzada iki yaraqlının zərərsizləşdirildiyini bildiribDigər ölkələr
23:05
Holann İngiltərə Premyer Liqasında vurduğu qolların sayında Ronalduya çatıbFutbol
22:54