    İsveç Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə yardımı təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 23:49
    İsveç Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə yardımı təqdim edəcək

    İsveç 2026-cı ildə Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə dəstəyi verəcəyini elan edib.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bildirib.

    "Bu maliyyələşdirmə müharibə zamanı insanların gündəlik ehtiyaclarını, o cümlədən kritik əhəmiyyətli dövlət xidmətlərini, enerji təchizatını, səhiyyəni, məktəbləri, pensiyaları və digər ödənişləri təmin edəcək. Biz İsveçə qətiyyətinə, dəstəyinə və sarsılmaz həmrəyliyinə görə dərindən minnətdarıq", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, İsveç avqustda Ukraynaya birbaşa büdcə dəstəyi göstərən ilk ölkə olub.

    İsveç Ukraynaya yardım “Sumqayıt” 2 futbolçusu Andrey Sibiqa
    Швеция предоставит Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки

