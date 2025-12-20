Маск стал первым в истории человеком с состоянием более $700 млрд

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 20 декабря, 2025
    • 21:46
    Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Forbes.

    Издание отмечает, что состояние Маска выросло после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение бизнесмена в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в 139 миллиардов долларов.

    "По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных 749 миллиардов долларов", - пишет журнал.

    Ранее Forbes назвал Маска первым человеком, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов после того, как космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках чего компания была оценена в 800 миллиардов долларов.

    İlon Mask 700 milyard dollarlıq sərvətlə tarixi rekorda imza atıb

