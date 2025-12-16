Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    16 декабря, 2025
    • 02:39
    Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием $600 млрд

    Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в $600 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Forbes.

    Издание связывает рост его капитала с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса. После запуска тендерного предложения, ее стоимость возросла с $400 млрд в августе до $800 млрд в декабре. После этого, по оценкам журнала, состояние Маска, которому принадлежит порядка 42% акций SpaceX, выросло на $168 млрд, достигнув в 21:00 по бакинскому времени отметки в $677 млрд.

    Предыдущий рекорд также принадлежит Маску. В октябре он стал первым человеком, чье состояние превысило $500 млрд.

