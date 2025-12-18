Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ВС Венесуэлы обвинили США в угрозах военного вмешательства и попытке захвата нефти

    18 декабря, 2025
    Вооруженные силы Венесуэлы отвергают обвинения и угрозы со стороны США и сохранят независимость и территориальную целостность республики.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Боливарианской Республики в Telegram-канале.

    "Национальные вооруженные силы Венесуэлы категорически отвергают бредовые заявления президента США Дональда Трампа, сделанные 16 декабря, в которых он нагло угрожает нашей стране вооруженными действиями и приказывает ввести полную морскую блокаду с целью конфискации судов, перевозящих венесуэльскую нефть, что является грубым актом пиратства", - говорится в публикации.

    Эскалация угроз военных действий против Венесуэлы преследует цель "смены режима, грубого захвата нефти и других стратегических ресурсов республики", подчеркивается в заявлении. В нем говорится, что США пытаются возродить доктрину Монро и "установить неоколониальное господство в Западном полушарии".

    Вооруженные силы в единстве с венесуэльским народом и полицией сохранят "конституционную и демократическую систему республики, территориальную целостность страны, законные права на воздушное и морское пространство и неуклонно будут защищать свободу, суверенитет, независимость и мир", подчеркнуло Министерство обороны Венесуэлы.

