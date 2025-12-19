В Лиге конференций УЕФА сыграны матчи 6-го тура общего этапа

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    19 декабря, 2025
    В Лиге конференций УЕФА сегодня состоялись игры последнего, 6-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, все 18 матчей начались в 00:00.

    Турецкий "Самсунспор" на выезде проиграл немецкому "Майнцу", итальянская "Фиорентина" в гостях уступила швейцарской "Лозанне".

    Лига конференций УЕФА

    Общий этап

    VI тур

    19 декабря

    00:00. "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Ягеллония" (Польша) - 0:0

    00:00. "Шахтер" (Украина) - "Риека" (Хорватия) - 0:0

    00:00. "Слован" (Словакия) - "Хаккен" (Швеция) - 1:0

    00:00. "Легия" (Польша) - "Линкольн" (Гибралтар) - 4:1

    00:00. "Спарта" (Чехия) - "Абердин" (Шотландия) - 3:0

    00:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Ноа" (Армения) - 2:0

    00:00. "Кристал Пэлас" (Англия) - "КуПС" (Финляндия) - 2:2

    00:00. "Райо Вальекано" (Испания) - "Дрита" (Косово) - 3:0

    00:00. "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Хамрун" (Мальта) - 3:1

    00:00. "Омония" (Кипр) - "Ракув" (Польша) - 0:1

    00:00. "Майнц 05" (Германия) - "Самсунспор" (Турция) - 2:0

    00:00. "Страсбург" (Франция) - "Брейдаблик" (Исландия) - 3:1

    00:00. "Целе" (Словения) - "Шелбурн" (Ирландия) - 3:1

    00:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Рапид" (Австрия) - 1:1

    00:00. АЕК (Греция) - "Университатя" (Румыния) - 3:2

    00:00. "Сигма" (Чехия) - "Лех" (Польша) - 1:2

    00:00. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Шкендия" (Северная Македония) - 1:0

    00:00. "Лозанна" (Швейцария) - "Фиорентина" (Италия) - 1:0

    Отметим, что плей-офф Лиги конференций УЕФА стартует 19-20 февраля 2026 года.

