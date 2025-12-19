WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçirilib

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 02:06
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçirilib

    Bu gün UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində sonuncu - VI turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, 18 qarşılaşmanın hər biri eyni saatda start götürüb.

    Türkiyənin "Samsunspor" klubu səfərdə "Maynts 05" ilə üz-üzə gəlib. "Fiorentina" isə İsveçrədə "Lozanna"nın qonağı olub.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    VI tur

    00:00. AZ Alkmaar (Niderland) - "Yagelloniya" (Polşa) - 0:0

    00:00. "Şaxtyor Donetsk" (Ukrayna) - "Riyeka" (Xorvatiya) - 0:0

    00:00. "Slovan Varşava" (Slovakiya) - "Hakken" (İsveç) - 1:0

    00:00. "Legiya Varşava" (Polşa) - "Linkoln" (Cəbəllütariq) - 4:1

    00:00. "Sparta Praqa" (Çexiya) - "Aberdin" (Şotlandiya) - 3:0

    00:00. "Dinamo Kiyev" (Ukrayna) - "Noa" (Ermənistan) - 2:0

    00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - KuPS (Finlandiya) - 2:2

    00:00. "Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Drita" (Kosovo) - 3:0

    00:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - Hamrun (Malta) - 3:1

    00:00. Omoniya (Kipr) - Rakov (Polşa) - 0:1

    00:00. "Maynts 05" (Almaniya) - "Samsunspor" (Türkiyə) - 2:0

    00:00. Strasburq (Fransa) - "Breydablik" (İslandiya) - 3:1

    00:00. "Sele" (Sloveniya) - "Şelburn" (İrlandiya) - 3:1

    00:00. Zrinski (Bosniya və Herseqovina) - "Rapid" (Avstriya) - 1:1

    00:00. AEK Afina (Yunanıstan) - Universitatya (Rumıniya) - 3:2

    00:00. "Siqma" (Çexiya) - "Lex Poznan" (Polşa) - 1:2

    00:00. AEK Afina (Larnaka, Kipr) - Şkendiya (Şimali Makedoniya) - 1:0

    00:00. "Lozanna" (İsveçrə) - "Fiorentina" (İtaliya) - 1:0

    UEFA Avropa Konfrans Liqasının pley-off mərhələsi 2026-cı il fevralın 19-20-də başlayacaq.

    UEFA Konfrans Liqası Futbol
    В Лиге конференций УЕФА сыграны матчи 6-го тура общего этапа

