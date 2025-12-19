Си Цзиньпин: Отношения Китая и Азербайджана стремительно развиваются
Внешняя политика
- 19 декабря, 2025
- 14:15
Китайско-азербайджанские отношения всестороннего стратегического партнерства стремительно развиваются.
Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравительном письме в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Под нашим стратегическим руководством китайско-азербайджанские отношения всестороннего стратегического партнерства стремительно развиваются, политическое взаимодоверие двух стран постоянно укрепляется, взаимовыгодное сотрудничество стабильно продвигается и плодотворно реализуется международное взаимодействие.
В течение этого года мы с Вами дважды встречались, и достигнутые нами важные договоренности эффективно и всесторонне претворяются в жизнь", - отметил он.
Последние новости
14:50
Экс-глава АП Грузии: поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению — результат мирного процессаВ регионе
14:38
Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению КаспияЭкология
14:34
Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на домуЗдоровье
14:33
Фото
Азербайджан и ООН обсудили создание системы мониторинга ЦУРИКТ
14:31
ММ принял в I чтении законопроект о запрете электронных сигаретМилли Меджлис
14:27
Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабряМилли Меджлис
14:26
РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военныхДругие страны
14:25
Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и ШарджеДругие страны
14:20