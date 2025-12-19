Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 14:15
    Си Цзиньпин: Отношения Китая и Азербайджана стремительно развиваются

    Китайско-азербайджанские отношения всестороннего стратегического партнерства стремительно развиваются.

    Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравительном письме в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "Под нашим стратегическим руководством китайско-азербайджанские отношения всестороннего стратегического партнерства стремительно развиваются, политическое взаимодоверие двух стран постоянно укрепляется, взаимовыгодное сотрудничество стабильно продвигается и плодотворно реализуется международное взаимодействие.

    В течение этого года мы с Вами дважды встречались, и достигнутые нами важные договоренности эффективно и всесторонне претворяются в жизнь", - отметил он.

