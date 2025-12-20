США начали публикацию файлов по делу Эпштейна - ОБНОВЛЕНО

Федеральное бюро расследований США начало публикацию материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

Как передает Report, документы опубликованы на сайте организации.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса США, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна.

00:21

Файлы по делу американского финансиста Джефри Эпштейна опубликуют в пятницу, 19 декабря, в 15:00 по восточному времени (00:00 по бакинскому времени).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

При этом, как заявил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш телеканалу Fox News, минюст США планирует опубликовать 19 декабря только первую часть документов. Оставшиеся файлы будут обнародованы "в течение следующих нескольких недель".

Всего минюст США намерен опубликовать "несколько сотен тысяч" файлов по делу финансиста.