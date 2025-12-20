Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Камбоджа обвинила Таиланд в уничтожении моста на севере страны

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 11:55
    Камбоджа обвинила Таиланд в уничтожении моста на севере страны

    Авиация Таиланда разбомбила мост на севере Камбоджи, использовавшийся для гражданских целей и соединявший провинции Оддармеантьей и Сиемреап.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Минобороны Камбоджи.

    По словам представителя ведомства Мали Сочеаты, в налете участвовали истребители F-16.

    Она добавила, что в субботу утром тайские военные продолжали обстреливать из артиллерии ряд позиций камбоджийской армии.

    Тем временем, по информации Bangkok Post, глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что ранее провел по отдельности переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД КНР Ваном И.

    Пхуангкеткеу отверг предположения, будто Вашингтон оказывал давление на Бангкок, чтобы он прекратил огонь на границе с Камбоджей. Министр отметил, что Рубио пытался лучше понять, что происходит на месте событий.

    Комментируя беседу с Ван И, Пхуангкеткеу отметил, что Таиланд не давал обязательств прекратить удары. Он пояснил, что такое предложение должно исходить от Камбоджи, а не от другого государства.

    Напомним, что боестолкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря.

    Камбоджа Таиланд Минобороны боестолкновения Марко Рубио США

    Последние новости

    12:12

    Magen David Azerbaijan в ответе на резолюцию ЕП заявила о правомерности действий Азербайджана

    Внутренняя политика
    12:12

    НАТО хочет согласовать новый рамочный документ с Арменией в 2026 году

    В регионе
    12:10

    В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории

    Внешняя политика
    12:05

    Дорожная полиция обратилась к водителям: не садитесь за руль в усталом состоянии

    Внутренняя политика
    11:55
    Фото

    Похоронен мейханщик Агакерим

    Происшествия
    11:55

    Камбоджа обвинила Таиланд в уничтожении моста на севере страны

    Другие страны
    11:45

    Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

    Медиа
    11:44
    Фото

    МЧС приостановило работу магазина Baku Electronics в Мингячевире

    Происшествия
    11:28

    МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей