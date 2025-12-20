Камбоджа обвинила Таиланд в уничтожении моста на севере страны

Авиация Таиланда разбомбила мост на севере Камбоджи, использовавшийся для гражданских целей и соединявший провинции Оддармеантьей и Сиемреап.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Минобороны Камбоджи.

По словам представителя ведомства Мали Сочеаты, в налете участвовали истребители F-16.

Она добавила, что в субботу утром тайские военные продолжали обстреливать из артиллерии ряд позиций камбоджийской армии.

Тем временем, по информации Bangkok Post, глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что ранее провел по отдельности переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД КНР Ваном И.

Пхуангкеткеу отверг предположения, будто Вашингтон оказывал давление на Бангкок, чтобы он прекратил огонь на границе с Камбоджей. Министр отметил, что Рубио пытался лучше понять, что происходит на месте событий.

Комментируя беседу с Ван И, Пхуангкеткеу отметил, что Таиланд не давал обязательств прекратить удары. Он пояснил, что такое предложение должно исходить от Камбоджи, а не от другого государства.

Напомним, что боестолкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря.