    МЧС приостановило работу магазина Baku Electronics в Мингячевире

    Происшествия
    • 20 декабря, 2025
    • 11:44
    МЧС приостановило работу магазина Baku Electronics в Мингячевире

    МЧС Азербайджана приостановил деятельность одного из филиалов известной сети магазинов бытовой техники Baku Electronics в Мингячевире.

    Как сообщили Report в ведомстве, решение принято на фоне многочисленных нарушений правил пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе плановой проверки.

    В частности, система пожарной сигнализации на объекте установлена не правильно, а имеющееся оборудование оказалось неисправным. Электрохозяйство магазина также смонтировано с нарушением требований. Внутренние пожарные краны находятся в нерабочем состоянии, в подвале используется нестандартный электрический обогреватель, а объект не обеспечен огнетушителями.

    "С учетом выявленных фактов грубого нарушения требований пожарной безопасности принято решение о приостановке деятельности указанного магазина. Копия решения была вручена представителю объекта", - отметили в МЧС.

    Фото
