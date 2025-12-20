Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

    Медиа
    • 20 декабря, 2025
    • 11:45
    Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

    В документальном фильме The Oligarch's Design телеканала AnewZ приводятся оценки международных экспертов, ставящие под сомнение заявления Рубена Варданяна о его неосведомленности относительно деятельности финансовой сети Troika Laundromat.

    Как передает Report, редактор по вопросам европейских финансов газеты The Guardian Жюльет Гарсайд рассказала создателям ленты, что Рубен Варданян заявлял о том, что знал своих клиентов, однако при этом настаивал, что не был осведомлен о том, что компании Troika получали средства, связанные с мошенническими схемами.

    "Заявления о том, что он ничего не знал, выглядят маловероятными, поскольку подобные операции либо происходили без его ведома, либо с его ведома. При этом часть его собственных средств проходила через ту же сеть компаний", - отметила Гарсайд.

    По ее словам, именно через эти компании проходили средства, фигурировавшие в деле Магнитского.

    В свою очередь бывший работодатель Сергея Магнитского, адвокат по вопросам борьбы с коррупцией и защиты прав человека Джеймисон Фаерстоун указывает на прямую связь между расследованием Магнитского и схемой Troika Laundromat.

    "Деньги, которые обнаружил Сергей, были похищены из казны, прошли через Troika Laundromat, чтобы покинуть Россию, и в итоге оказались в карманах некоторых очень влиятельных российских чиновников", - подчеркнул Фаерстоун.

    Напомним, что показ документального фильма The Oligarch's Design из серии журналистских расследований телеканала AnewZ состоялся 19 декабря в киноцентре "Низами".

    Фильм основан на информации из открытых источников и международных исследованиях, раскрывших финансовую сеть Troika Laundromat, через которую перемещались миллиарды долларов посредством офшорных структур.

    Одной из ключевых линий документального фильма является хронология событий, связанных с заявлениями Рубена Варданяна об отказе от российского гражданства в 2022 году, его последующим переездом в Карабах и занятием должности в самопровозглашенном сепаратистском режиме.

    В фильме также затрагивается деятельность Aurora Foundation. Представлены интервью с представителями платформы, в работе которой на протяжении многих лет участвовали известные лица из разных стран мира.

    Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

    Рубен Варданян AnewZ документальный фильм The Oligarch's Design The Guardian Жюльет Гарсайд
    Jülyet Qarsayd: Vardanyanın Troika sxemlərindən xəbərsiz olması ilə bağlı bəyanatları inandırıcı görünmür
    Juliette Garside: Vardanyan's claims of ignorance of Troika scheme appear implausible

    Последние новости

    12:12

    Magen David Azerbaijan в ответ на резолюцию ЕП: Азербайджан действует в рамках законодательства и ЕКПЧ

    Внутренняя политика
    12:12

    НАТО хочет согласовать новый рамочный документ с Арменией в 2026 году

    В регионе
    12:10

    В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории

    Внешняя политика
    12:05

    Дорожная полиция обратилась к водителям: не садитесь за руль в усталом состоянии

    Внутренняя политика
    11:55
    Фото

    Похоронен мейханщик Агакерим

    Происшествия
    11:55

    Камбоджа обвинила Таиланд в уничтожении моста на севере страны

    Другие страны
    11:45

    Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

    Медиа
    11:44
    Фото

    МЧС приостановило работу магазина Baku Electronics в Мингячевире

    Происшествия
    11:28

    МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей