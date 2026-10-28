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    Министр: Пакистан привержен принципам продвижения религиозной толерантности

    Религия
    • 28 октября, 2026
    • 13:30
    Министр: Пакистан привержен принципам продвижения религиозной толерантности

    Пакистан готов сотрудничать с Азербайджаном и другими международными партнерами для укрепления межрелигиозной гармонии.

    Как сообщает Report, об этом заявил федеральный министр по делам религий и межконфессиональным связям Пакистана Сардар Мухаммад Юсаф на сессии "Диалог религий: Дорожная карта к общему будущему" в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    Он подчеркнул, что Пакистан привержен принципам продвижения религиозной толерантности и защиты прав религиозных меньшинств.

    Федеральный министр добавил, что его страна готова сотрудничать с Азербайджаном и другими международными партнерами для укрепления межрелигиозной гармонии: "Мы хотим, чтобы люди, придерживаясь своих религиозных традиций, уважали верования других, и убеждены, что это возможно".

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Межрелигиозный диалог Пакистан
    Pakistanlı nazir: Dinlərarası harmoniyanı gücləndirmək üçün Azərbaycanla işləməyə hazırıq
    Pakistan committed to promoting religious tolerance, minister says
    MiniBoss
    MiniBoss

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