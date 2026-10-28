Министр: Пакистан привержен принципам продвижения религиозной толерантности

Пакистан готов сотрудничать с Азербайджаном и другими международными партнерами для укрепления межрелигиозной гармонии.

Как сообщает Report, об этом заявил федеральный министр по делам религий и межконфессиональным связям Пакистана Сардар Мухаммад Юсаф на сессии "Диалог религий: Дорожная карта к общему будущему" в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он подчеркнул, что Пакистан привержен принципам продвижения религиозной толерантности и защиты прав религиозных меньшинств.

Федеральный министр добавил, что его страна готова сотрудничать с Азербайджаном и другими международными партнерами для укрепления межрелигиозной гармонии: "Мы хотим, чтобы люди, придерживаясь своих религиозных традиций, уважали верования других, и убеждены, что это возможно".