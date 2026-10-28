АСА: Требования ликвидности влияют на инвестиционные решения

Азербайджанские страховые компании не проявляют интереса к принятию более высоких рисков ради возможности получить всего 4 процентных пункта дополнительного дохода от инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Абас Мискярли на 12-ой конференции "Инвестиции в микрофинансирование и устойчивое развитие", организованной Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана.

По его словам, на решения о размещении средств влияют специфика инвестиционного рынка Азербайджана, а также требования к ликвидности финансовых институтов:

"Прежде всего, на нашем рынке представлен ограниченный выбор инвестиционных инструментов. Второй момент связан со специфическими особенностями небанковских кредитных организаций (НБКО), их кредитными портфелями и потребностями в ликвидности. У страховых компаний тоже есть свои обязательства. При наступлении страховых случаев они должны быть готовы осуществить выплаты клиентам.

В таких условиях страховые компании предпочитают инвестиционные инструменты, позволяющие быстро вернуть вложенные средства. Поэтому ликвидность является важным фактором.

Третий момент связан с диверсификацией кредитных портфелей НБКО. Чем шире диверсифицирован кредитный портфель, тем ниже связанные с ним риски. Это также имеет значение для страховых компаний".