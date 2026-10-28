Должностным лицам в Азербайджане установят ограничения на стороннюю деятельность

Должностным лицам в Азербайджане установят ограничения и запреты в связи с их сторонней деятельностью.

Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О конфликте интересов".

В документе указано, что должностное лицо не может представлять организацию в качестве представителя в вопросах, связанных с личной заинтересованностью его самого и других лиц, в том числе в отношении физических или юридических лиц, от которых оно получает доход в какой-либо форме.

Кроме того, должностное лицо в период прохождения службы не может быть представителем третьих лиц по делам организации.

Согласно законопроекту, должностное лицо в течение 2 (двух) лет после освобождения от должности или прекращения полномочий не сможет быть представителем третьих лиц по делам организации, в которой оно работало.

Вместе с тем, согласно документу, за исключением научной, педагогической и творческой деятельности, без заключения уполномоченных субъектов должностное лицо не может занимать дополнительную должность на основном и дополнительном месте работы (в том числе по совместительству или временному замещению), заниматься сторонней деятельностью.

Должностное лицо может занимать дополнительную должность (в том числе по совместительству или временному замещению) или заниматься сторонней деятельностью в том случае, если исполнение дополнительной должности (в том числе по совместительству или временному замещению) или сторонней деятельности не создает конфликта интересов с исполнением основной должности и не препятствует эффективному исполнению основной должности.

Деятельность, осуществляемая во внерабочее время и не связанная с исполнением служебных обязанностей, не считается сторонней деятельностью в том случае, если она не направлена на получение материальных и иных благ, привилегий или льгот. Должностное лицо может заниматься научной, педагогической и творческой деятельностью в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.