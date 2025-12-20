Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В автобусах Баку внедряют оплату проезда через NFC, Apple Pay и Google Pay - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 20 декабря, 2025
    • 11:10
    В автобусах Баку внедряют оплату проезда через NFC, Apple Pay и Google Pay - ЭКСКЛЮЗИВ

    В маршрутных автобусах Баку начали внедрять систему оплаты проезда банковскими картами с NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.

    Об этом сообщил Report оператор системы BakıKart - компания K Group.

    Пассажиры городских маршрутных автобусов получат возможность оплачивать проезд всеми местными банковскими картами с поддержкой NFC, а также с использованием сервисов Apple Pay и Google Pay.

    При этом действующие способы оплаты - картой BakıKart, а также через QR-коды BirBank и M10 - сохраняются.

    На первоначальном этапе NFC-оплата активирована на маршрутной линии №500. Система проходит тестирование в условиях реальной эксплуатации.

    В случае успешного завершения тестового этапа в ближайшие дни технология будет поэтапно внедрена и на других маршрутах BakuBus, а затем планируется ее поэтапное расширение и на других перевозчиков.

    В период тестирования при возникновении проблем с картами пассажирам рекомендуется использовать альтернативные способы оплаты.

    Напомним, что в Бакинском метрополитене возможность оплаты проезда местными банковскими картами с поддержкой NFC введена с 1 ноября текущего года.

    Bakıda avtobuslarda NFC-ni dəstəkləyən bank kartları ilə ödənişin tətbiqinə başlanılır - EKSKLÜZİV
    Baku buses introduce NFC payments for passengers - EXCLUSIVE

