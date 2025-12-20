Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В поселок Кяркиджахан города Ханкенди отправилась первая группа жителей

    Внутренняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 12:27
    В поселок Кяркиджахан города Ханкенди отправилась первая группа жителей

    20 декабря в поселок Кяркиджахан города Ханкенди отправилась первая группа жителей.

    Как сообщает Report, это семьи, временно проживающие в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Отметим, что на данном этапе в поселок Кяркиджахан переселяются 30 семей (115 человек).

