20 декабря в поселок Кяркиджахан города Ханкенди отправилась первая группа жителей.

Как сообщает Report, это семьи, временно проживающие в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отметим, что на данном этапе в поселок Кяркиджахан переселяются 30 семей (115 человек).