В поселок Кяркиджахан города Ханкенди отправилась первая группа жителей
Внутренняя политика
- 20 декабря, 2025
- 12:27
20 декабря в поселок Кяркиджахан города Ханкенди отправилась первая группа жителей.
Как сообщает Report, это семьи, временно проживающие в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Отметим, что на данном этапе в поселок Кяркиджахан переселяются 30 семей (115 человек).
Последние новости
13:41
Ибрагимович: Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значениеВнешняя политика
13:34
Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕСДругие страны
13:29
Украинские военные уничтожили два российских Су-27 на аэродроме БельбекДругие страны
13:27
Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсовВнешняя политика
13:26
Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕСВнешняя политика
13:20
Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфереВнешняя политика
13:15
Байрамов: Азербайджан и Черногория договорились провести консульские консультацииВнешняя политика
13:15
Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрдВнутренняя политика
13:00