    Происшествия
    • 20 декабря, 2025
    • 16:47
    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    В Сумгайыте произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали люди.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на улице Бабека.

    Согласно информации, столкнулись автомобили марок Mazda, Kia и один грузовой автомобиль.

    По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mazda, потеряв контроль над транспортным средством, сначала врезался в движущийся грузовик, после чего автомобиль по инерции отбросило в сторону шиномонтажной мастерской, где в этот момент находился припаркованный автомобиль Kia.

    Из-за аварии движение транспорта на данном участке улицы Бабека частично ограничено. Точное число пострадавших пока не раскрывается.

    По факту соответствующие структуры проводят расследование.

    Фото
