В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие
- 20 декабря, 2025
- 16:47
В Сумгайыте произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали люди.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на улице Бабека.
Согласно информации, столкнулись автомобили марок Mazda, Kia и один грузовой автомобиль.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mazda, потеряв контроль над транспортным средством, сначала врезался в движущийся грузовик, после чего автомобиль по инерции отбросило в сторону шиномонтажной мастерской, где в этот момент находился припаркованный автомобиль Kia.
Из-за аварии движение транспорта на данном участке улицы Бабека частично ограничено. Точное число пострадавших пока не раскрывается.
По факту соответствующие структуры проводят расследование.