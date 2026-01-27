Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили региональные энергетические проекты.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

Обсуждения прошли в рамках встречи министра с региональным директором ВБ по вопросам инфраструктуры в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье и региональным директором по Южному Кавказу Роландой Прайс.

"Мы обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области модернизации энергетических сетей, региональных проектов по экспорту электроэнергии и газа, а также энергоэффективности", - отметил Шахбазов.