Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Энергетика
- 27 января, 2026
- 09:49
Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили региональные энергетические проекты.
Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".
Обсуждения прошли в рамках встречи министра с региональным директором ВБ по вопросам инфраструктуры в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье и региональным директором по Южному Кавказу Роландой Прайс.
"Мы обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области модернизации энергетических сетей, региональных проектов по экспорту электроэнергии и газа, а также энергоэффективности", - отметил Шахбазов.
