    Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Энергетика
    • 27 января, 2026
    • 09:49
    Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили региональные энергетические проекты.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

    Обсуждения прошли в рамках встречи министра с региональным директором ВБ по вопросам инфраструктуры в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье и региональным директором по Южному Кавказу Роландой Прайс.

    "Мы обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области модернизации энергетических сетей, региональных проектов по экспорту электроэнергии и газа, а также энергоэффективности", - отметил Шахбазов.

    Всемирный банк Минэнерго Пярвиз Шахбазов Чарльз Кормье Роланда Прайс
    Azərbaycan və Dünya Bankı enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB
    Azerbaijan, World Bank discuss prospects of energy cooperation

