Сахиба Гафарова примет участие в женском форуме ПАС в Абу-Даби

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с деловым визитом в ОАЭ для участия во 2-й cессии женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, в международном аэропорту Абу-Даби парламентскую делегацию встречали председатель Федерального национального совета ОАЭ Сагр Гобаш, заместитель председателя и председатель женского парламентского форума ПАС Марьям бин Танея, посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров и другие официальные лица.

В рамках визита запланировано выступление Сахибы Гафаровой на сессии женского парламентского форума ПАС и ряд встреч.