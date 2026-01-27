Сахиба Гафарова примет участие в женском форуме ПАС в Абу-Даби
Милли Меджлис
- 27 января, 2026
- 09:50
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с деловым визитом в ОАЭ для участия во 2-й cессии женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС).
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, в международном аэропорту Абу-Даби парламентскую делегацию встречали председатель Федерального национального совета ОАЭ Сагр Гобаш, заместитель председателя и председатель женского парламентского форума ПАС Марьям бин Танея, посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров и другие официальные лица.
В рамках визита запланировано выступление Сахибы Гафаровой на сессии женского парламентского форума ПАС и ряд встреч.
