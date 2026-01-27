Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Сахиба Гафарова примет участие в женском форуме ПАС в Абу-Даби

    Милли Меджлис
    • 27 января, 2026
    • 09:50
    Сахиба Гафарова примет участие в женском форуме ПАС в Абу-Даби

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с деловым визитом в ОАЭ для участия во 2-й cессии женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, в международном аэропорту Абу-Даби парламентскую делегацию встречали председатель Федерального национального совета ОАЭ Сагр Гобаш, заместитель председателя и председатель женского парламентского форума ПАС Марьям бин Танея, посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров и другие официальные лица.

    В рамках визита запланировано выступление Сахибы Гафаровой на сессии женского парламентского форума ПАС и ряд встреч.

    Сахиба Гафарова форум ОАЭ
    Фото
    Sahibə Qafarova Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir
    Фото
    Speaker of Azerbaijani parliament visiting UAE

    Последние новости

    10:52

    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Финансы
    10:51

    Золотые резервы ГНФАР достигли 200 тонн

    Финансы
    10:47

    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    10:43

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Внешняя политика
    10:42

    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Здоровье
    10:36

    Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов

    Финансы
    10:31

    Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

    ИКТ
    10:28

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%

    Энергетика
    Лента новостей