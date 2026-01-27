Азербайджан за 11 месяцев 2025 года снизил импорт газа вдвое

Задекларированный импорт газа в Азербайджан в январе-ноябре 2025 года составил 252 млн 168,36 тыс. кубометров, что в 2 раза ниже показателя аналогичного периода 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике, стоимость импортированного газа составила $39 млн 150,76 тыс., снизившись в 2,1 раза.

На долю газа из Туркменистана из указанного объема пришлось 230 млн 926,55 тыс. кубометров на $35 млн 221,03 тыс. Снижение в количественном и стоимостном выражениях по сравнению с январем-ноябрем 2024 года составило в 1,6 раза.

Кроме того, в отчетный период из России было поставлено 21 млн 241,81 тыс. кубометров газа на $3 млн 929,73 тыс. Снижение в количественном и стоимостном выражениях по сравнению с январем-ноябре 2024 года составило в 6,7 раза.