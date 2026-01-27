Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Азербайджанская нефть упала в цене

    Энергетика
    • 27 января, 2026
    • 10:06
    Азербайджанская нефть упала в цене

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,48 или 0,7% - до $67,86.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,82.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,51 или 0,77% - до $65,25 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    азербайджанская нефть Azeri Light фьючерсы
    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
    Azeri Light crude drops to $67.86 per barrel

    Последние новости

    10:52

    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Финансы
    10:51

    Золотые резервы ГНФАР достигли 200 тонн

    Финансы
    10:47

    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    10:43

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Внешняя политика
    10:42

    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Здоровье
    10:36

    Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов

    Финансы
    10:31

    Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

    ИКТ
    10:28

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%

    Энергетика
    Лента новостей