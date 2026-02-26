Беременная женщина скончалась в больнице в Сумгайыте
Происшествия
- 26 февраля, 2026
- 12:55
В Сумгайыте в больнице скончалась женщина, находящаяся на 8-м месяце беременности.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в Сумгайытской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи.
Айша Андриашвили (1996 г.р.) была доставлена в коматозном состоянии в Сумгайытскую городскую больницу, где внезапно скончалась.
По факту соответствующими органами проводится расследование.
