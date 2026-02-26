Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Происшествия
    • 26 февраля, 2026
    • 12:55
    Беременная женщина скончалась в больнице в Сумгайыте

    В Сумгайыте в больнице скончалась женщина, находящаяся на 8-м месяце беременности.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в Сумгайытской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

    Айша Андриашвили (1996 г.р.) была доставлена в коматозном состоянии в Сумгайытскую городскую больницу, где внезапно скончалась.

    По факту соответствующими органами проводится расследование.

    Sumqayıtda 8 aylıq hamilə xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

