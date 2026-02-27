Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Мексика и США договорились обмениваться данными финансовой разведки

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 03:56
    Мексика и США договорились обмениваться данными финансовой разведки

    Власти Мексики и США заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на обмен данными финансовой разведки.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении мексиканского финансового ведомства.

    "Министерство финансов и государственного кредита Мексики через Подразделение финансовой разведки и отдел уголовных расследований Налоговой службы США подписали 19 февраля меморандум о взаимопонимании с целью установления рамок сотрудничества для обмена финансовой разведывательной информацией между двумя учреждениями", - отметили в Минфине Мексики.

    Соглашение позволит ведомствам установить схемы сотрудничества и взаимопомощи, не формируя при этом юридически обязывающих прав или обязательств. Главной задачей является укрепление институциональных возможностей по выявлению и анализу финансовых потоков, связанных с транснациональной преступностью, в особенности с незаконным оборотом оружия.

