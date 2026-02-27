Мексика и США договорились обмениваться данными финансовой разведки

Власти Мексики и США заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на обмен данными финансовой разведки.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении мексиканского финансового ведомства.

"Министерство финансов и государственного кредита Мексики через Подразделение финансовой разведки и отдел уголовных расследований Налоговой службы США подписали 19 февраля меморандум о взаимопонимании с целью установления рамок сотрудничества для обмена финансовой разведывательной информацией между двумя учреждениями", - отметили в Минфине Мексики.

Соглашение позволит ведомствам установить схемы сотрудничества и взаимопомощи, не формируя при этом юридически обязывающих прав или обязательств. Главной задачей является укрепление институциональных возможностей по выявлению и анализу финансовых потоков, связанных с транснациональной преступностью, в особенности с незаконным оборотом оружия.