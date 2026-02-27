Посол Ирана в Казахстане провел встречи в Астане

Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джокар в четверг провел встречи с казахстанскими официальными лицами в столице страны - Астане.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, в переговорах приняли участие специальный представитель президента Казахстана по Афганистану Еркин Тукумов и генеральный директор департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Бейбит Кулатаев.

В ходе встреч стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.