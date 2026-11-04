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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Состоялась презентация фильма İsmayıl məqamı, посвященного шехиду Исмаилу Керимли

    Kультурная политика
    • 04 ноября, 2026
    • 20:06
    Состоялась презентация фильма İsmayıl məqamı, посвященного шехиду Исмаилу Керимли

    Состоялась презентация документального фильма İsmayıl məqamı, повествующего о жизненном и боевом пути шехида II Карабахской войны Исмаила Керимли.

    Как сообщает Report, в церемонии, состоявшейся в киноцентре "Низами" при организационной поддержке Советов женщин и молодежи Общины Западного Азербайджана (ОЗА), приняли участие государственные и правительственные чиновники, семьи шехидов, ветераны, интеллигенция, представители общественности и медиа.

    На мероприятии выступили депутаты Азай Гулиев, Мелахет Ибрагимгызы, отец шехида Джейхун Керимли.

    Депутат Азай Гулиев в своем выступлении заявил, что благодаря храбрости таких героев, как И. Каримли, азербайджанский народ смог преодолеть трудности и освободить свои земли от оккупации.

    После выступлений состоялся показ фильма.

    Состоялась презентация фильма İsmayıl məqamı, посвященного шехиду Исмаилу Керимли
    Состоялась презентация фильма İsmayıl məqamı, посвященного шехиду Исмаилу Керимли

    Презентация фильма Исмаил Керимли 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Фото
    Şəhid İsmayıl Kərimliyə həsr olunmuş "İsmayıl məqamı" filminin təqdimatı keçirilib
    44 filmi
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