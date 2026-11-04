Состоялась презентация фильма İsmayıl məqamı, посвященного шехиду Исмаилу Керимли

Состоялась презентация документального фильма İsmayıl məqamı, повествующего о жизненном и боевом пути шехида II Карабахской войны Исмаила Керимли.

Как сообщает Report, в церемонии, состоявшейся в киноцентре "Низами" при организационной поддержке Советов женщин и молодежи Общины Западного Азербайджана (ОЗА), приняли участие государственные и правительственные чиновники, семьи шехидов, ветераны, интеллигенция, представители общественности и медиа.

На мероприятии выступили депутаты Азай Гулиев, Мелахет Ибрагимгызы, отец шехида Джейхун Керимли.

Депутат Азай Гулиев в своем выступлении заявил, что благодаря храбрости таких героев, как И. Каримли, азербайджанский народ смог преодолеть трудности и освободить свои земли от оккупации.

После выступлений состоялся показ фильма.