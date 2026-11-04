Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Кямаледдин Гейдаров: Азербайджан признан одним из международных центров спорта

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 20:09
    Кямаледдин Гейдаров: Азербайджан признан одним из международных центров спорта

    Азербайджан признан одним из значимых мировых центров спортивной жизни благодаря успешному проведению глобальных спортивных соревнований.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров на церемонии открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в Баку.

    Министр отметил, что благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева Азербайджан в короткие сроки превратился в настоящую спортивную страну:

    "В последние годы благодаря строительству в стране современной спортивной инфраструктуры, отвечающей международным стандартам, высокому вниманию и заботе, уделяемым развитию различных видов спорта, наши спортсмены, добиваясь высоких достижений на самых престижных соревнованиях - чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, поднимали наш трехцветный флаг.

    В то же время Азербайджан признан одним из значимых мировых центров спортивной жизни благодаря успешному проведению глобальных спортивных соревнований. Предстоящие соревнования станут ярким примером справедливой борьбы и взаимного уважения. Они создадут важные возможности для участников в плане обмена опытом и укрепления профессиональных связей".

    Кямаледдин Гейдаров МЧС Азербайджана
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