Палата представителей США изучит резолюцию о запрете удара по Ирану

Палата представителей Конгресса США рассмотрит на будущей неделе резолюцию, запрещающую Белому дому применять военную силу против Ирана без разрешения со стороны законодательной ветви власти.

Как передает Report, об этом объявило руководство фракции Демократической партии США в нижней палате Конгресса.

"Как только Конгресс вновь соберется на следующей неделе [после краткого периода работы в избирательных округах], мы обеспечим проведение голосования в Палате представителей полного состава по двухпартийной резолюции <...> о военных полномочиях. Это законодательство требует от президента [США Дональда Трампа] представить Конгрессу обоснование применения военной силы против Ирана", - говорится в пресс-релизе, который был распространен фракцией демократического меньшинства. Она предупреждает, что нанесение США новых ударов по Ирану "без полного понимания сопутствующих рисков", в том числе эскалации, "является безрассудным". "Мы настаиваем на том, что такой шаг был бы неконституционным без консультаций с Конгрессом и разрешения с его стороны", - указывают демократы. Белый дом, Палата представителей и Сенат Конгресса находятся в настоящее время под контролем Республиканской партии США.

Как ожидается, голосование по этой резолюции может состояться 4 марта. Однако, по свидетельству газеты The Hill, освещающей деятельность Конгресса, документ, скорее всего, будет отклонен. Пока о готовности поддержать его сигнализировал только один представитель республиканского большинства в Палате представителей. Кроме того, часть демократов уже сообщила о намерении голосовать против резолюции.