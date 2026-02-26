İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Hadisə
    • 26 fevral, 2026
    • 13:03
    Sumqayıtda 8 aylıq hamilə xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Sumqayıt Tibb Mərkəzi 8 aylıq hamilənin xəstəxanada ölməsi ilə bağlı məlumat yayıb.

    Qurumdan "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, fevralın 26-sı saat 02:00 radələrində Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 1996-cı il təvəllüdlü qadın hospitalizasiya olunub.

    Pasiyentə naməlum mənşəli komatoz vəziyyət, aqonal hal diaqnozları təyin edilib və zəruri tibbi yardım göstərilib. Aparılan reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq, onun saat 02:30 radələrində bioloji ölüm faktı qeydə alınıb.

    Meyit təşrih olunması üçün Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə təhvil verilib.

    Ölümün dəqiq səbəbləri təşrihin nəticələrindən sonra məlum olacaq.

    Sumqayıt şəhərində 8 aylıq hamilə xəstəxanada həyatını itirib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Sumqayıt şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Xəstəxanasında (TTYX) qeydə alınıb.

    32 həftəlik hamilə olan 1996-cı il təvəllüdlü Ayşa Əfəndi qızı Andriaşvili komatoz vəziyyətdə Sumqayıt şəhər TTYX-a çatdırılıb.

    O, tibb müəssisəsində qəflətən ölüb.

    Faktla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

