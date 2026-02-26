Polşa və Ermənistan arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb
Region
- 26 fevral, 2026
- 19:17
Polşa və Ermənistan arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.
Sənəd Polşa və Ermənistan baş nazirləri Donald Tusk ilə Nikol Paşinyan arasında Varşavada baş tutmuş görüşün yekunu üzrə imzalanıb.
Sazişi Polşanın milli müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış ilə Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan imzalayıb.
