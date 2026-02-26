Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Армения и Польша подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 18:27
    Армения и Польша подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

    Армения и Польша подписали в Варшаве соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Документ был подписан по итогам встречи премьер-министров Армении и Польши Никола Пашиняна и Дональда Туска.

    С армянской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, с польской - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Армения Польша соглашение военно-техническое сотрудничество Никол Пашинян Дональд Туск Арарат Мирзоян Владислав Косиняк-Камыш

    Последние новости

    19:15

    Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничества

    Внешняя политика
    19:13

    Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 50%

    Другие страны
    19:08

    Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

    Внутренняя политика
    18:54

    Ильхам Алиев: Наша несгибаемая воля обеспечила восстановление территориальной целостности

    Внутренняя политика
    18:51

    Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны

    Внутренняя политика
    18:39

    ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год

    Другие страны
    18:38

    Ильхам Алиев: Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом

    Внутренняя политика
    18:28

    Ильхам Алиев: Благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид

    Внутренняя политика
    18:27

    Армения и Польша подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

    В регионе
    Лента новостей