Армения и Польша подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Армения и Польша подписали в Варшаве соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Документ был подписан по итогам встречи премьер-министров Армении и Польши Никола Пашиняна и Дональда Туска.

С армянской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, с польской - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.