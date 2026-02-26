Армения и Польша подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
- 26 февраля, 2026
- 18:27
Армения и Польша подписали в Варшаве соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Документ был подписан по итогам встречи премьер-министров Армении и Польши Никола Пашиняна и Дональда Туска.
С армянской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, с польской - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
