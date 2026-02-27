В Шамахы убита 47-летняя женщина, задержан подозреваемый
- 27 февраля, 2026
- 02:57
В Шамахы местная жительница, 47-летняя Кёнюль Эминова, была убита с применением колюще-режущего предмета.
Как передает Верхнеширванское бюро Report, инцедент был зафиксирован на территории Шамахинского района.
Получившая тяжелые ранения К.Эминова была госпитализирована в Шамахинскую центральную районную больницу. Несмотря на вмешательство врачей, спасти ее жизнь не удалось.
В нанесении ей ранений подозревается ее пасынок, 17-летний М.Бабаев.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции, М.Бабаев был задержан.
По факту ведется расследование.
