    В Шамахы убита 47-летняя женщина, задержан подозреваемый

    Происшествия
    • 27 февраля, 2026
    • 02:57
    В Шамахы убита 47-летняя женщина, задержан подозреваемый

    В Шамахы местная жительница, 47-летняя Кёнюль Эминова, была убита с применением колюще-режущего предмета.

    Как передает Верхнеширванское бюро Report, инцедент был зафиксирован на территории Шамахинского района.

    Получившая тяжелые ранения К.Эминова была госпитализирована в Шамахинскую центральную районную больницу. Несмотря на вмешательство врачей, спасти ее жизнь не удалось.

    В нанесении ей ранений подозревается ее пасынок, 17-летний М.Бабаев.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции, М.Бабаев был задержан.

    По факту ведется расследование.

