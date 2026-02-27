Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    США назначили награду $10 млн за информацию о лидерах картеля Sinaloa

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 03:24
    Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере $10 млн за информацию, которая поможет задержать лидеров мексиканского наркокартеля Sinaloa - братьев Рене и Альфонсо Арсате Гарсия.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что Рене Арсате Гарсия, известный по прозвищу Лягушка, и его брат Альфонсо Арсате Гарсия, также известный как Ахиллес, около 15 лет руководят одним из подразделений картеля и курируют контрабанду наркотиков в США, включая фентанил.

    В 2014 году американские власти заочно предъявили им обвинения, а в 2023 году Министерство финансов США внесло их в санкционные списки за наркоторговлю.

    Рене Арсате Гарсия также обвиняется в поддержке деятельности иностранной террористической организации, контрабанде метамфетамина, кокаина, фентанила и марихуаны, а также в отмывании денежных средств.

    Отмечается, что в феврале прошлого года администрация США признала восемь наркокартелей иностранными террористическими организациями, включая Sinaloa и Jalisco Nueva Generacion.

