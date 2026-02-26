Джаббаров и Квривишвили обсудили сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

Министры экономики Азербайджана и Грузии – Микаил Джаббаров и Мариам Квривишвили – обсудили сотрудничество в сфере транспортировки нефти и газа на полях трехстороннего бизнес форума в Кахети.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Согласно информации, стороны подчеркнули плодотворную кооперацию двух стран в рамках Южного газового коридора, посредством которого ведется транзит азербайджанского природного газа через территорию Грузии на рынки Турции и Европы.

"Министры обсудили приоритетные направления торгово-экономических отношений, особо отметив позитивную динамику двусторонней торговли. Было подчеркнуто, что Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии: по данным за 2025 год, грузинский местный экспорт в Азербайджан вырос на 26%, а по объемам Азербайджан занимает четвертое место среди крупнейших экспортных рынков Грузии. Несмотря на успешное сотрудничество, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем увеличении товарооборота", - говорится в сообщении.

Также министры подчеркнули важность проведения бизнес-форумов, торговых миссий и других мероприятий с участием деловых кругов двух стран. Они положительно оценили итоги 7-го бизнес-форума Грузия-Азербайджан-Турция, который проходит в Кахети с участием около 400 компаний.

Была подчеркнута важность углубления сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта и логистики, туризма, сельского хозяйства, энергетики, связи и других направлениях. Особое внимание уделено содействию реализации региональных проектов. Грузинская сторона подробно представила транспортно-логистические инфраструктурные проекты, развитие которых повысит конкурентоспособность Среднего коридора. Отмечена значимость модернизации Грузинской железной дороги, обновления вагонного и локомотивного парка, а также развития портовой инфраструктуры.