Azərbaycan Gürcüstanla enerji və tranzit üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
Biznes
- 26 fevral, 2026
- 12:48
Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət, enerji, nəqliyyat, tranzit və digər sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir qeyd edib ki, Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu çərçivəsində Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan- Gürcüstan iqtisadi tərəfdaşlığının şaxələndiyini və regional layihələr çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığı məmnunluqla vurğulanıb: "İşgüzar əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətin perspektivlərini, ticarət, enerji, nəqliyyat, tranzit və digər sahələrdə əməkdaşlığın gündəliyində olan prioritet məsələləri nəzərdən keçirdik".
Son xəbərlər
13:39
Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilibXarici siyasət
13:35
Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirikXarici siyasət
13:33
"Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyirFutbol
13:26
Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcəkDigər ölkələr
13:24
Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaqRegion
13:20
Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlirXarici siyasət
13:17
Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"Biznes
13:14
Ömer Bolat: "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir"Biznes
13:12