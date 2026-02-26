İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycan Gürcüstanla enerji və tranzit üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Biznes
    • 26 fevral, 2026
    • 12:48
    Azərbaycan Gürcüstanla enerji və tranzit üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət, enerji, nəqliyyat, tranzit və digər sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu çərçivəsində Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili ilə görüşüb.

    Görüşdə Azərbaycan- Gürcüstan iqtisadi tərəfdaşlığının şaxələndiyini və regional layihələr çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığı məmnunluqla vurğulanıb: "İşgüzar əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətin perspektivlərini, ticarət, enerji, nəqliyyat, tranzit və digər sahələrdə əməkdaşlığın gündəliyində olan prioritet məsələləri nəzərdən keçirdik".

    Azərbaycan Gürcüstanla enerji və tranzit üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Gürcüstanla enerji və tranzit üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Gürcüstanla enerji və tranzit üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Mikayıl Cabbarov Mariam Kvrivişvili Azərbaycan Gürcüstan
    Foto
    Джаббаров и Квривишвили обсудили сотрудничество в сфере энергетики и транспорта
    Azerbaijan, Georgia discuss trade and energy cooperation

    Son xəbərlər

    13:39

    Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    13:35

    Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirik

    Xarici siyasət
    13:33

    "Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyir

    Futbol
    13:26

    Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaq

    Region
    13:20

    Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlir

    Xarici siyasət
    13:17

    Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"

    Biznes
    13:14

    Ömer Bolat: "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir"

    Biznes
    13:12

    "Nyukasl" arxa xətti gücləndirmək üçün Diomandeni hədəfə alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti