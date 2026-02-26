Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Баку и на Абшероне завтра ожидается изморось

    Экология
    • 26 февраля, 2026
    • 12:54
    В Баку и на Абшероне завтра ожидается изморось

    В Баку и на Абшеронском полуострове 27 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в утренние часы в некоторых местах ожидается небольшая морось, а к вечеру ожидаются осадки, с вероятностью их усиления к ночи. Северо-восточный ветер в дневные часы будет временами усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 6-8° тепла, атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

    В регионах страны местами прогнозируются периодические дожди, снег. В ряде мест существует вероятность их усиления. В ночные и утренние часы кое-где возможен туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

    Прогноз погоды Баку Абшеронский полуостров осадки снег дождь туман
    Sabah hava çiskinli olacaq

    Последние новости

    13:08

    Микаил Джаббаров: Азербайджан продолжает курс на мир и развитие

    Бизнес
    13:07

    РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военных

    Другие страны
    13:02

    Премьер Бельгии: В порту Антверпена будет установлена система ПВО

    Другие страны
    12:59

    Джаббаров: Азербайджан нацелен на укрепление экономических связей с Турцией и Грузией

    Бизнес
    12:55

    Беременная женщина скончалась в больнице в Сумгайыте

    Происшествия
    12:54

    В Баку и на Абшероне завтра ожидается изморось

    Экология
    12:49

    Инвестиции Азербайджана в Грузию превысили $3 млрд

    Бизнес
    12:46

    Джаббаров и Квривишвили обсудили сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

    Энергетика
    12:45

    В результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 16 человек

    Другие страны
    Лента новостей