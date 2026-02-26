В Баку и на Абшероне завтра ожидается изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в утренние часы в некоторых местах ожидается небольшая морось, а к вечеру ожидаются осадки, с вероятностью их усиления к ночи. Северо-восточный ветер в дневные часы будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 6-8° тепла, атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

В регионах страны местами прогнозируются периодические дожди, снег. В ряде мест существует вероятность их усиления. В ночные и утренние часы кое-где возможен туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.