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    ММ принял в I чтении законопроект о сокращении срока пребывания в звании лейтенанта для лиц с учёной степенью

    Милли Меджлис
    • 23 октября, 2026
    • 12:50
    ММ принял в I чтении законопроект о сокращении срока пребывания в звании лейтенанта для лиц с учёной степенью

    Милли Меджлис (ММ) принял в I чтении законопроект, предусматривающий сокращение срока пребывания в звании лейтенанта для военнослужащих, окончивших магистратуру и имеющих учёную степень.

    Как сообщает Report, поправки в "Положение об утверждении Устава о прохождении военной службы" и закон "О воинской обязанности и военной службе" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Для офицеров, окончивших магистратуру (ординатуру), докторантуру (адъюнктуру) и получивших ученую степень по заказу Вооружённых сил и других государственных органов Азербайджана, срок пребывания в звании лейтенанта сокращается на 1 год за каждый указанный уровень образования.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Заседание Милли Меджлиса Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    MM elmi dərəcəli hərbçilər üçün leytenant rütbəsində olma müddətinin azaldılmasını I oxunuşda qəbul edib
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