ММ принял в I чтении законопроект о сокращении срока пребывания в звании лейтенанта для лиц с учёной степенью

Милли Меджлис (ММ) принял в I чтении законопроект, предусматривающий сокращение срока пребывания в звании лейтенанта для военнослужащих, окончивших магистратуру и имеющих учёную степень.

Как сообщает Report, поправки в "Положение об утверждении Устава о прохождении военной службы" и закон "О воинской обязанности и военной службе" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Для офицеров, окончивших магистратуру (ординатуру), докторантуру (адъюнктуру) и получивших ученую степень по заказу Вооружённых сил и других государственных органов Азербайджана, срок пребывания в звании лейтенанта сокращается на 1 год за каждый указанный уровень образования.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.