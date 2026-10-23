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    В Башкортостане подросток выстрелил из травматического оружия в лицо сверстника

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 12:48
    В Башкортостане подросток выстрелил из травматического оружия в лицо сверстника

    Подросток взял из дома без спроса травматический пистолет в Караидельском районе Башкортостане, и из-за неосторожного обращения в результате выстрела один из школьников получил травму лица.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев в соцсетях.

    "Один из школьников взял дома без спроса травматический пистолет, чтобы показать сверстникам. Из-за неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, травму лица получил другой подросток. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы здоровью нет", - отметил он.

    Травматическое оружие Учебное заведение Башкортостан Российская Федерация (РФ)
    44 filmi
    44 filmi

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