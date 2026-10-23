В Башкортостане подросток выстрелил из травматического оружия в лицо сверстника

Подросток взял из дома без спроса травматический пистолет в Караидельском районе Башкортостане, и из-за неосторожного обращения в результате выстрела один из школьников получил травму лица.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев в соцсетях.

"Один из школьников взял дома без спроса травматический пистолет, чтобы показать сверстникам. Из-за неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, травму лица получил другой подросток. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы здоровью нет", - отметил он.