В Башкортостане подросток выстрелил из травматического оружия в лицо сверстника
В регионе
- 23 октября, 2026
- 12:48
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Подросток взял из дома без спроса травматический пистолет в Караидельском районе Башкортостане, и из-за неосторожного обращения в результате выстрела один из школьников получил травму лица.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев в соцсетях.
"Один из школьников взял дома без спроса травматический пистолет, чтобы показать сверстникам. Из-за неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, травму лица получил другой подросток. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы здоровью нет", - отметил он.
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