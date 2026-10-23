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    Азербайджан и Индия обсудили транспортные коридоры и ситуацию на Южном Кавказе

    Другие
    • 23 октября, 2026
    • 12:45
    Азербайджан и Индия обсудили транспортные коридоры и ситуацию на Южном Кавказе

    Министры иностранных дел Азербайджана и Индии Джейхун Байрамов и Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи в расширенном составе обсудили региональные и международные вопросы.

    Как сообщает Report со ссылкой на страницу МИД Азербайджана в X, стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, включая политический диалог, торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, туризм, образование, науку и культурное сотрудничество.

    Особое внимание уделено возможностям транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг, железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, Бакинского порта, свободной экономической зоны Алят и других промышленных зон.

    Министры также обменялись мениями по региональным и международным вопросам, в том числе сотрудничеству в рамках ООН, ОИС и ШОС. Джейхун Байрамов проинформировал индийского коллегу о ситуации на Южном Кавказе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мерах по укреплению доверия.

    Кроме того, стороны рассмотрели восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана, сохраняющуюся минную угрозу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Субраманьям Джайшанкар Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Транспортный коридор Север-Юг Азербайджано-индийские отношения
    XİN-də Azərbaycan-Hindistan münasibətlərinin gündəliyi müzakirə edilib
    Azerbaijan, India mull transport corridors situation in South Caucasus
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