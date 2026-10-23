XİN-də Azərbaycan-Hindistan münasibətlərinin gündəliyi müzakirə edilib
- 23 oktyabr, 2026
- 12:37
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Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankar ilə geniş tərkibdə görüş keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan-Hindistan münasibətlərinin tam gündəliyi, o cümlədən siyasi dialoq, ticarət, investisiya, enerji, nəqliyyat, turizm, təhsil, elm və mədəni əməkdaşlığı müzakirə edilib.
Azərbaycanın Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun, Bakı Limanının, Ələt Sərbəst İqtisadi Zonasının və digər sənaye zonalarının təqdim etdiyi imkanlar da vurğulanıb.
Müzakirələr, həmçinin regional və beynəlxalq hadisələri, BMT, AİTƏŞ və ŞƏT çərçivəsində əməkdaşlığı əhatə edib.
C.Bayramov həmkarını Cənubi Qafqazdakı hadisələr, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, etimad yaratma tədbirləri barədə məlumatlandırıb. Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində bərpa işləri və davam edən mina təhlükəsi də müzakirə olunub. Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq kəsb edən digər ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.
The Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with India’s External Affairs Minister @DrSJaishankar to discuss the full agenda of Azerbaijan-India relations, including political dialogue, trade, investment, energy, transport, tourism, education, science and cultural cooperation. Opportunities offered by Azerbaijan’s East–West and North–South transport corridors, the Baku–Tbilisi–Kars railway, the Port of Baku, the Alat Free Economic Zone and other industrial zones were also emphasized. Discussions also covered regional and international developments, cooperation within the UN, CICA and SCO. FM Bayramov briefed his counterpart on developments in the South Caucasus, the Azerbaijan–Armenia normalization process, confidence-building measures. Reconstruction efforts in Azerbaijan’s liberated territories and the continuing landmine threat were also addressed. Ministers also discussed other bilateral and regional issues of mutual interest.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 23, 2026