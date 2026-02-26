Инвестиции Азербайджана в Грузию превысили $3 млрд

Суммарные инвестиции Азербайджана в экономику Грузии превысили 3,1 млрд долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на VII бизнес-форуме Азербайджан-Грузия-Турция, проходящем в регионе Кахети.

Она отметила, что ее страна укрепляет роль экономического центра в регионе: "Грузия продолжает становиться важной платформой для основных торговых партнеров и инвесторов в регионе. Например, Турция в 2025 году стала первым торговым партнером Грузии. А Азербайджан, войдя в число крупнейших экономических партнеров страны, занял седьмое место".

Квривишвили особо подчеркнула стратегический характер экономических связей с Азербайджаном и отметила, что сотрудничество между двумя странами в сферах энергетики, транспорта и торговли играет важную роль для регионального развития.

"Правительство Грузии, выступая в качестве надежного партнера в регионе, намерено внести вклад в расширение экономического сотрудничества. Правительство планирует вложить крупные инвестиции в транспортную и логистическую инфраструктуру для обеспечения устойчивости экономического развития. К 2032 году в эту сферу предусматривается направить инвестиции в размере около 7 млрд долларов США, что повысит региональный транзитный потенциал Грузии", - отметила она.