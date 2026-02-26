Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Бизнес
    • 26 февраля, 2026
    • 13:08
    Микаил Джаббаров: Азербайджан продолжает курс на мир и развитие

    Азербайджан последовательно продолжает курс на миростроительство и устойчивое экономическое развитие, усиливая региональное сотрудничество.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на азербайджано–грузино–турецком бизнес-форуме в Кахети.

    В своем выступлении министр затронул региональные мирные инициативы, 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида и стратегию экономического развития страны. Он напомнил, что в 1992 году в Ходжалы были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, а судьба 125 человек до сих пор остается неизвестной.

    Джаббаров подчеркнул, что на протяжении всех этих лет Турция неизменно поддерживала Азербайджан и принцип его территориальной целостности.

    Глава ведомства также отметил, что в Южном Кавказе начался процесс миростроительства. По его словам, отправной точкой стали исторические документы, подписанные 8 августа прошлого года в Вашингтоне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном при свидетельстве президента США Дональда Трампа.

    Министр подчеркнул наличие исторического партнерства между странами региона, отметив, что Грузию, Азербайджан и Турцию объединяют многовековые традиции сосуществования и сотрудничества. По его словам, это взаимодействие служит укреплению стабильности, экономического благосостояния и безопасности в регионе.

    Кроме того, Джаббаров отметил, что экономические показатели Азербайджана и финансовая стабильность остаются устойчивыми. При этом он подчеркнул, что за последние пять лет значительная часть капитальных расходов была направлена на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий.

    В завершение министр подтвердил, что Азербайджан продолжит вносить вклад в процессы мира, экономического сотрудничества и устойчивого развития в регионе.

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan sülh quruculuğu və iqtisadi inkişaf kursunu davam etdirir"

