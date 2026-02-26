Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Джаббаров: Азербайджан нацелен на укрепление экономических связей с Турцией и Грузией

    Бизнес
    • 26 февраля, 2026
    • 12:59
    Джаббаров: Азербайджан нацелен на укрепление экономических связей с Турцией и Грузией

    Азербайджан рассматривает партнерство с Турцией и Грузией как одно из ключевых направлений в рамках расширения экономического сотрудничества.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-грузинско-турецком бизнес-форуме, проходящем в регионе Кахетия.

    Он отметил, что Турция и Грузия входят в число ключевых торговых партнеров Азербайджана, в том числе по направлению экспорта.

    По словам министра, в прошлом году Азербайджан осуществил торговые операции с Турцией на сумму $7 млрд, а с Грузией - примерно на $900 млн.

    "Турция играет роль стратегических ворот для выхода на рынки Европейского союза. Ее промышленный потенциал, развитая логистическая инфраструктура, технологические возможности и таможенная интеграция с ЕС создают новые возможности для организации производства и выстраивания цепочек поставок как для Азербайджана, так и для региона Южного Кавказа", - отметил он.

    Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан намерен укреплять свои позиции в регионе в качестве производственного и транзитного центра.

    По его словам, данная платформа внесет вклад в экономическое развитие стран региона и их интеграцию в международные рынки.

    Турция Грузия экономическое сотрудничество Микаил Джаббаров бизнес-форум торговые партнеры Экспорт
    Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla ticarət dövriyyəsini artırmağı hədəfləyir

    Последние новости

    13:08

    Микаил Джаббаров: Азербайджан продолжает курс на мир и развитие

    Бизнес
    13:07

    РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военных

    Другие страны
    13:02

    Премьер Бельгии: В порту Антверпена будет установлена система ПВО

    Другие страны
    12:59

    Джаббаров: Азербайджан нацелен на укрепление экономических связей с Турцией и Грузией

    Бизнес
    12:55

    Беременная женщина скончалась в больнице в Сумгайыте

    Происшествия
    12:54

    В Баку и на Абшероне завтра ожидается изморось

    Экология
    12:49

    Инвестиции Азербайджана в Грузию превысили $3 млрд

    Бизнес
    12:46

    Джаббаров и Квривишвили обсудили сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

    Энергетика
    12:45

    В результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 16 человек

    Другие страны
    Лента новостей