Джаббаров: Азербайджан нацелен на укрепление экономических связей с Турцией и Грузией

Азербайджан рассматривает партнерство с Турцией и Грузией как одно из ключевых направлений в рамках расширения экономического сотрудничества.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-грузинско-турецком бизнес-форуме, проходящем в регионе Кахетия.

Он отметил, что Турция и Грузия входят в число ключевых торговых партнеров Азербайджана, в том числе по направлению экспорта.

По словам министра, в прошлом году Азербайджан осуществил торговые операции с Турцией на сумму $7 млрд, а с Грузией - примерно на $900 млн.

"Турция играет роль стратегических ворот для выхода на рынки Европейского союза. Ее промышленный потенциал, развитая логистическая инфраструктура, технологические возможности и таможенная интеграция с ЕС создают новые возможности для организации производства и выстраивания цепочек поставок как для Азербайджана, так и для региона Южного Кавказа", - отметил он.

Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан намерен укреплять свои позиции в регионе в качестве производственного и транзитного центра.

По его словам, данная платформа внесет вклад в экономическое развитие стран региона и их интеграцию в международные рынки.