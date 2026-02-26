РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военных
Другие страны
- 26 февраля, 2026
- 13:07
Россия передала Украине тела 1 тыс. погибших военнослужащих ВСУ, взамен получила 35 тел своих военных.
Как передает Report, об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский на своей странице в соцсети Telegram.
"Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов", - написал он.
