    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsini həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 13:10
    Rusiya Ukraynaya bu ölkənin Silahlı Qüvvələrinin 1 000 hərbi qulluqçusunun meyitini təhvil verib, əvəzində isə 35 hərbçisinin meyitini geri alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski "Telegram" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.

    "Ukraynaya 1000 həlak olmuş Ukrayna hərbçisinin meyiti təhvil verilib. Rusiya 35 hərbçisinin meyitini alıb", - o yazıb.

