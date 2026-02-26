Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsini həyata keçirib
Digər ölkələr
- 26 fevral, 2026
- 13:10
Rusiya Ukraynaya bu ölkənin Silahlı Qüvvələrinin 1 000 hərbi qulluqçusunun meyitini təhvil verib, əvəzində isə 35 hərbçisinin meyitini geri alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski "Telegram" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.
"Ukraynaya 1000 həlak olmuş Ukrayna hərbçisinin meyiti təhvil verilib. Rusiya 35 hərbçisinin meyitini alıb", - o yazıb.
Son xəbərlər
13:39
Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilibXarici siyasət
13:35
Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirikXarici siyasət
13:33
"Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyirFutbol
13:26
Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcəkDigər ölkələr
13:24
Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaqRegion
13:20
Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlirXarici siyasət
13:17
Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"Biznes
13:14
Ömer Bolat: "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir"Biznes
13:12