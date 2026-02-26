Премьер Бельгии: В порту Антверпена будет установлена система ПВО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 13:02
    Бельгия установит систему противовоздушной обороны в порту Антверпена – втором по загруженности в Европе.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    "В порту Антверпена будет установлена система противовоздушной обороны. Это система типа NASAMS, которая уже заказана", – сказал он.

    По данным Минобороны страны, первая часть системы ПВО заработает с 2027 года, и это позволит защитить почти две трети территории порта.

    В прошлом году Бельгия столкнулась с многочисленными случаями обнаружения дронов, что вынудило временно закрыть аэропорты и военную авиабазу. В частности, дроны были замечены над портом Антверпена, в том числе над атомными электростанциями, химическим заводом BASF и терминалом Europa.

