Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcək
Digər ölkələr
- 26 fevral, 2026
- 13:26
Belçika Avropada ikinci ən iri limanı - Antverpendə hava hücumundan müdafiə sistemi (HHM) quraşdıracaq.
"Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Belçikanın Baş naziri Bart de Vever bəyan edib.
"Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi quraşdırılacaq. Bu, artıq sifariş verilmiş NASAMS tipli sistemdir", - o bildirib.
Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, HHM sisteminin ilk hissəsi 2027-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlayacaq və bu, limanın ərazisinin təxminən üçdə ikisini qorumağa imkan verəcək.
