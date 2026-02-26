Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Belçika Avropada ikinci ən iri limanı - Antverpendə hava hücumundan müdafiə sistemi (HHM) quraşdıracaq.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Belçikanın Baş naziri Bart de Vever bəyan edib.

    "Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi quraşdırılacaq. Bu, artıq sifariş verilmiş NASAMS tipli sistemdir", - o bildirib.

    Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, HHM sisteminin ilk hissəsi 2027-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlayacaq və bu, limanın ərazisinin təxminən üçdə ikisini qorumağa imkan verəcək.

    Премьер Бельгии: В порту Антверпена будет установлена система ПВО

