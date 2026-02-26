Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 16 человек

    • 26 февраля, 2026
    • 12:45
    Российские вооруженные силы в течение прошедших суток осуществили серию авиаударов по Харькову и 13 населенным пунктам Харьковской области Украины, в результате которых пострадали 16 человек, включая двое детей.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник Областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

    По его данным, для нанесения ударов были использованы 4 ракеты "Искандер", 3 управляемые авиационные бомбы, а также порядка 40 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

    Вследствие атак в городе Харьков и области зафиксированы повреждения ряда многоквартирных и частных жилых домов, автомобилей, гражданского предприятия, парковой зоны и здания Детской южной железной дороги, объектов железнодорожной инфраструктуры, зернохранилища и других сооружений.

    Rusiya Xarkovun 13 yaşayış məntəqəsinə aviazərbələr endirib, 16 nəfər yaralanıb

