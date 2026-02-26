В результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 16 человек

Российские вооруженные силы в течение прошедших суток осуществили серию авиаударов по Харькову и 13 населенным пунктам Харьковской области Украины, в результате которых пострадали 16 человек, включая двое детей.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его данным, для нанесения ударов были использованы 4 ракеты "Искандер", 3 управляемые авиационные бомбы, а также порядка 40 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Вследствие атак в городе Харьков и области зафиксированы повреждения ряда многоквартирных и частных жилых домов, автомобилей, гражданского предприятия, парковой зоны и здания Детской южной железной дороги, объектов железнодорожной инфраструктуры, зернохранилища и других сооружений.