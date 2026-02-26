İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Rusiya Xarkovun 13 yaşayış məntəqəsinə aviazərbələr endirib, 16 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 13:05
    Rusiya Xarkovun 13 yaşayış məntəqəsinə aviazərbələr endirib, 16 nəfər yaralanıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələri ötən sutka ərzində Ukraynanın Xarkov vilayətinin 13 yaşayış məntəqəsinə bir sıra aviazərbələr endirib, nəticədə 2 uşaq daxil olmaqla 16 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Oleq Sinequbov öz teleqram kanalında bildirib.

    Onun məlumatlarına əsasən, zərbələrin endirilməsi üçün 4 "İskəndər" raketi, 3 idarə olunan aviasiya bombası, həmçinin müxtəlif tipli təxminən 40 pilotsuz uçuş aparatı istifadə edilib.

    Hücumlar nəticəsində Xarkov şəhərində və vilayətdə bir sıra çoxmənzilli binalara, fərdi yaşayış evlərinə, avtomobillərə və digər tikililərə ziyan dəyib.

    Rusiya Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    В результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 16 человек

    Son xəbərlər

    13:39

    Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    13:35

    Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirik

    Xarici siyasət
    13:33

    "Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyir

    Futbol
    13:26

    Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaq

    Region
    13:20

    Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlir

    Xarici siyasət
    13:17

    Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"

    Biznes
    13:14

    Ömer Bolat: "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir"

    Biznes
    13:12

    "Nyukasl" arxa xətti gücləndirmək üçün Diomandeni hədəfə alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti