Азербайджан в январе-ноябре экспортировал около 6,5 тыс. тонн бензина AI-92

Азербайджан в январе-ноябре 2025 года экспортировал 6 тыс. 456,99 тонн автомобильного бензина марки AI-92 на $4 млн 85,18 тыс.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по статистике.

Основной объем экспорта пришелся на Турцию – 3 тыс. 65,74 тонн на $1 млн 650,06 тыс., Афганистан - 2 тыс. 297,68 тонн на $1 млн 631,35 тыс.

В Грузию было поставлено в отчетный период 1 тыс. 93,57 тонн на $803,77 тыс.

В 2024 году экспорт бензина AI-92 из Азербайджана не осуществлялся.

Последний раз бензин этой марки экспортировался из Азербайджана в 2021 году - тогда 44,94 тонны на $27,98 тыс. было поставлено в Грузию.

В Азербайджане бензин марки AI-92 производится на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева. С лета 2024 года завод начал выпуск бензина Premium Euro-95.