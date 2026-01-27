Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Азербайджан в январе-ноябре экспортировал около 6,5 тыс. тонн бензина AI-92

    Энергетика
    • 27 января, 2026
    • 09:49
    Азербайджан в январе-ноябре экспортировал около 6,5 тыс. тонн бензина AI-92

    Азербайджан в январе-ноябре 2025 года экспортировал 6 тыс. 456,99 тонн автомобильного бензина марки AI-92 на $4 млн 85,18 тыс.

    Об этом Report сообщили в Госкомитете по статистике.

    Основной объем экспорта пришелся на Турцию – 3 тыс. 65,74 тонн на $1 млн 650,06 тыс., Афганистан - 2 тыс. 297,68 тонн на $1 млн 631,35 тыс.

    В Грузию было поставлено в отчетный период 1 тыс. 93,57 тонн на $803,77 тыс.

    В 2024 году экспорт бензина AI-92 из Азербайджана не осуществлялся.

    Последний раз бензин этой марки экспортировался из Азербайджана в 2021 году - тогда 44,94 тонны на $27,98 тыс. было поставлено в Грузию.

    В Азербайджане бензин марки AI-92 производится на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева. С лета 2024 года завод начал выпуск бензина Premium Euro-95.

    бензин экспорт Афганистан Грузия Турция топливо
    Azərbaycan 11 ayda 6,5 min tona yaxın "Aİ-92" markalı benzin ixrac edib
    Azerbaijan exported about 6,500 tons of AI-92 gasoline in January-November

    Последние новости

    10:52

    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Финансы
    10:51

    Золотые резервы ГНФАР достигли 200 тонн

    Финансы
    10:47

    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    10:43

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Внешняя политика
    10:42

    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Здоровье
    10:36

    Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов

    Финансы
    10:31

    Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

    ИКТ
    10:28

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%

    Энергетика
    Лента новостей